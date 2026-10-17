Москва17 октВести.В Донецке произошел несчастный случай: двухлетний мальчик погиб на лестнице в частном доме. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.
Все случилось 9 октября. Ребенок был на втором этаже, родители в это время находились на первом. Мальчик начал спускаться сам и застрял между ступеньками лестничного пролета - в итоге он задохнулся.
Когда ребенок начал самостоятельно спускаться вниз, он застрял между ступеньками на лестничном пролете и задохнулсяговорится в публикации
Малыша срочно отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.