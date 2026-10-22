На границе России и Грузии стоит очередь из 167 грузовиков

В электронной очереди на МАПП "Верхний Ларс" скопились 167 грузовиков На границе России и Грузии стоит очередь из 167 грузовиков

Москва22 окт Вести.На российско-грузинской границе в Северной Осетии образовалась очередь из 167 грузовых автомобилей. Большегрузы готовятся к пересечению границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс", сообщает сайт электронной системы регистрации проезда.

В очереди - 167, зеленая зона - 137 отмечает сайт

СМИ сообщали ранее, что у пункта пропуска находились 133 грузовика.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает Россию с Грузией и Арменией.