Москва22 октВести.На российско-грузинской границе в Северной Осетии образовалась очередь из 167 грузовых автомобилей. Большегрузы готовятся к пересечению границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс", сообщает сайт электронной системы регистрации проезда.
В очереди - 167, зеленая зона - 137отмечает сайт
СМИ сообщали ранее, что у пункта пропуска находились 133 грузовика.
Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает Россию с Грузией и Арменией.