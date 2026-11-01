Москва1 нояВести.Около одной тысячи большегрузов ожидают в очереди выезда в Грузию из России по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. В электронной очереди ожидают проезда 509 большегрузов, еще 436 находятся на стоянкахсообщил Меняйло в своем Telegram-канале
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа через Главный Кавказский хребет в Тбилиси. Таким образом путь соединяет Россию с Закавказьем.
Единственный на грузино-российской границе действующий пункт пропуска — это "Казбеги - Верхний Ларс". На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время этот путь часто закрывают из-за непогоды.