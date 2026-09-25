Меняйло: въезд в Россию со стороны "Верхнего Ларса" приведут в порядок Меняйло поручил привести в порядок въезд в Россию со стороны "Верхнего Ларса"

Москва25 сен Вести.В Республике Северная Осетия — Алания приведут в порядок территорию между "Верхним Ларсом" и грузинским КПП: уложат новый асфальт и установят барьерное ограждение. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, въезд в Россию должен быть благоустроенным.

Именно здесь начинается знакомство с нашей страной для тех, кто въезжает в Россию через Грузию. Поэтому считаю принципиально важным, чтобы эта территория выглядела достойно – была чистой, ухоженной и благоустроенной отметил глава республики в мессенджере МАХ

Также Меняйло поручил решить вопрос с десятками брошенных, в том числе в 2022 году, автомобилей. По его мнению, не должно быть ржавых машин на обочинах, мусора и запущенных участков дороги.