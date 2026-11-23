Более 300 грузовиков ожидают въезда в Латвию и Эстонию в Псковской области

Свыше 300 грузовиков скопилось в очередях на въезде в Латвию и Эстонию Более 300 грузовиков ожидают въезда в Латвию и Эстонию в Псковской области

Москва23 ноя Вести.Более 300 грузовиков находятся в очереди на въезд в Латвию и Эстонию в Псковской области на фоне медленного пропуска транспортных средств прибалтийскими странами, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Отмечается, что по состоянию на 23 ноября число ожидающих убытия грузовых транспортных средств перед МАПП Бурачки (пункт пропуска в Псковской области на границе с Латвией) составляет порядка 180 машин, перед МАПП Убылинка (пункт пропуска в Псковской области на границе с Латвией) – 110 автомобилей.

В качестве причины возникновения затора таможенники называют неритмичный прием транспортных средств латвийской стороной.

Помимо этого, еще еще около 30 грузовых автомобилей ждут выезда в Эстонию на КПП Шумилкино в Псковской области. За воскресенье, 22 ноября, через этот пункт пропуска смогли выехать в Эстонию лишь 13 грузовиков, уточнили в СЗТУ.

С 1 декабря Эстония закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией, об этом заявил 20 ноября премьер-министр Эстонии Кристен Михал.