На границе с Латвией в Псковской области скопились более 100 грузовиков

В очереди на российско-латвийской границе скопились более 100 грузовиков На границе с Латвией в Псковской области скопились более 100 грузовиков

Москва19 ноя Вести.В Псковской области на границе с Латвией скопилась очередь из более чем 100 грузовиков, сообщает Федеральная таможенная служба России.

По состоянию на 19 ноября 2026 года среднее количество грузовых автомобилей, ожидающих убытия, превышает 100 единиц. Основной причиной сложившейся ситуации является неритмичный прием транспортных средств сопредельной латвийской стороной говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что по сравнению с первой декадой ноября наблюдается существенное снижение числа автомобилей, принятых республикой, речь идет об уменьшении их количества на 25%.

В ФТС добавили, что нельзя исключать скопление транспортных средств и перед российскими пунктами пропуска, оно может возникнуть на фоне сложившейся ситуации и ограничений на границах Белоруссии со странами, входящими в ЕС.