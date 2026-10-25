В Эвенкийский округ доставили более 7 тонн продуктов Жителям Эвенкии доставили более 7 тонн продуктов

Москва25 окт Вести.Более 7 тонн продуктов доставили жителям Эвенкийского муниципального округа двумя чартерными рейсами авиакомпании "КрасАвиа", включая крупы и сахара, консервы. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Красноярского края.

Ранее сообщалось, что в результате обмеления реки Подкаменная Тунгуска была приостановлена навигация, из-за чего в Туре и Илимпийской группе поселений ввели режим повышенной готовности. Возбуждено уголовное дело о халатности.

На север края прибыли мука, крупы, сахар, растительное масло, консервы и другие товары повседневного спроса. Сегодняшние рейсы - часть плановой работы по снабжению северных территорий сказано в сообщении

С середины сентября в поселки Эвенкии завезли более 66 тонн продовольствия. Всего до открытия зимних автодорог необходимо доставить порядка 124 тонн, что позволит обеспечить стабильную работу магазинов и не допустить перебоев с продуктами первой необходимости.

Совместно с авиакомпанией "КрасАвиа" сформирован график выполнения грузовых рейсов. Полеты будут организовывать еженедельно, пока план не будет выполнен полностью, добавили в правительстве.