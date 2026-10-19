12-летняя шахматистка пропала после турнира в Екатеринбурге, ведутся поиски

В Екатеринбурге после шахматного турнира пропала 12-летняя девочка 12-летняя шахматистка пропала после турнира в Екатеринбурге, ведутся поиски

Москва19 окт Вести.В Екатеринбурге ведутся поиски 12-летней девочки, пропавшей после напряженной игры в шахматном турнире. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" передает РИА Новости.

По данным источника, девочка пропала 18 октября около пяти часов вечера и больше на связь не выходила.

Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре "Веер Молл". После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы говорится в сообщении

Поиски ведут сотрудники полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Уточняется, что ребенок ушел в неизвестном направлении без верхней одежды, денег с собой нет. Информацию подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

Девочка была одета в голубую джинсовую рубашку, футболку, джинсы и балетки. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и близких девочки.