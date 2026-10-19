Москва19 октВести.В городе Екатеринбурге была найдена живой пропавшая накануне 12-летняя девочка, которая пропала после проводившегося шахматного турнира. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время она находится в отделении полиции.
Несовершеннолетняя найденаговорится в публикации источника
Сотрудники полиции проведут с найденной девочкой опрос, после чего передадут законным представителям. Согласно предварительным данным, противоправных действий в ее отношении совершено не было.
Девочка пропала 18 октября.