Пропавшая 12-летняя шахматистка из Екатеринбурга была найдена живой

В Екатеринбурге пропавшая 12-летняя шахматистка найдена живой Пропавшая 12-летняя шахматистка из Екатеринбурга была найдена живой

Москва19 окт Вести.В городе Екатеринбурге была найдена живой пропавшая накануне 12-летняя девочка, которая пропала после проводившегося шахматного турнира. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время она находится в отделении полиции.

Несовершеннолетняя найдена говорится в публикации источника

Сотрудники полиции проведут с найденной девочкой опрос, после чего передадут законным представителям. Согласно предварительным данным, противоправных действий в ее отношении совершено не было.

Девочка пропала 18 октября.