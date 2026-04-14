В Елисейском дворце прошли обыски по делу госконтрактов на церемонии в Пантеоне Canard Enchaîné: в Елисейском дворце прошли обыски по делу госконтрактов

Москва14 апр Вести.В Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, прошли неожиданные обыски в рамках расследования дела о государственных контрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон. Об этом написало издание Canard Enchaîné.

В публикации поясняется, что финансовая антикоррупционная бригада проявляет интерес к контрактам, заключенным с компанией по организации мероприятий Shortcut Events. Эта фирма занималась проведением всех церемоний вхождения в Пантеон в период с 2002 по 2024 год. По оценкам издания, каждый такой ритуал обходился французскому государству примерно в два миллиона евро.

Отмечается, что следователи прибыли в резиденцию Макрона утром. Как передает агентство AFP, их цель - выяснить, на каких условиях одной и той же компании на протяжении длительного времени присуждались все соответствующие контракты.