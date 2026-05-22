Le Monde: в Елисейском дворце прошли обыски по делу о госконтрактах

Москва22 мая Вести.В Елисейском дворце 21 мая прошли обыски в рамках расследования в связи с организацией памятных церемоний в Пантеоне, пишет газета Le Monde, ссылаясь на источники.

Речь идет о деле по заключению нескольких госконтрактов с компанией Shortcut Events, которая в последние годы занималась организацией крупных мероприятий с участием президента Франции. Елисейский дворец и прокуратура не прокомментировали ситуацию, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в рамках этого дела французские власти уже проводили обыски в Елисейском дворце.