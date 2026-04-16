В G7 не могут прогнозировать ситуацию на рынках из-за иранского кризиса Глава Минфина Японии Катаяма: ситуация на рынках не поддается прогнозированию

Москва16 апр Вести.Страны G7 считают, что на фоне обострения на Ближнем Востоке текущая ситуация на рынках остается крайне неопределенной и не поддается точному прогнозированию. Такое заявление сделала министр финансов Японии Сацуки Катаяма.

Об этом японский министр финансов заявила по итогам министерской встречи.

Практически все отмечали, что в текущей ситуации крайне сложно делать прогнозы сказала она

На сегодняшний день, как заметила Катаяма, невозможно определить ни сроки развития кризиса, ни масштабы влияния. Кроме того, по ее словам, не поддаются определению и потенциальные последствия для мировой экономики.

Когда такая ситуация закончится тоже ясно, констатировала министр. Также Катаяма охарактеризовала происходящее как "ситуацию, которой ранее почти не было аналогов".

Страны "Большой семерки" продолжают внимательно следить за развитием событий, добавила министр.