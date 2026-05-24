Законопроект об отмене пошлины за регистрацию брака направлен на отзыв в кабмин

Москва24 мая Вести.В Госдуме подготовлен законопроект об отмене государственной пошлины в 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства. Как сообщает РИА Новости, документ направлен для отзыва в правительство.

Автором проекта выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая предложила внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства цитирует агентство пояснительную записку к документу

Как считает автор поправок, такое нововведение соответствует государственной демографической политике, направленной на укрепление института семьи.