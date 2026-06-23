Матвиенко поручила проработать отмену госпошлины за регистрацию брака в РФ Матвиенко поручила продумать отмену госпошлины при регистрации брака

Москва23 июн Вести.Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по соцполитике и Палате молодых законодателей (ПМЗ) проработать возможность отмены госпошлины при регистрации брака. Соответствующее заявление она сделала на заседании ПМЗ.

В ходе мероприятия член палаты Анастасия Авдеева предложила отменить госпошлину за регистрацию брака, которая составляет 350 рублей. По ее мнению, это оказывает негативный эмоциональный эффект на граждан.

Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их — принесите бумажку за 350 рублей…Это, конечно, сразу снижает градус торжества… Давайте поручим комитету по социальной политике [СФ] вместе с вами [ПМЗ] продумать, как это красиво, достойно сделать согласилась Матвиенко

Ранее законопроект об отмене пошлины за регистрацию брака был подготовлен Госдумой и направлен на оценку правительства.