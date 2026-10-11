В итальянской партии назвали слова Трампа о Зеленском "сигналом тревоги" Партия "Лига": слова Трампа о Зеленском – тревожный сигнал для руководства ЕС

Москва11 окт Вести.Заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском – это последний сигнал тревоги для руководства Евросоюза. Об этом заявили в итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию страны.

Там также призвали Брюссель отказаться от идеологических решений.

Слова Трампа звучат как последний сигнал тревоги для брюссельских бюрократов... Пришло время предпринять конкретные усилия для прекращения войны и достижения справедливого и прочного мира в интересах украинского народа и всех европейских граждан, прежде всего итальянцев следует из заявления партии

В "Лиге" отметили, что ряд европейских стран и сами США продолжают закупать российские энергоресурсы.

Ранее Трамп уличил Владимира Зеленского в желании создавать проблемы всему миру. Он раскритиковал главу киевского режима за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и подчеркнул, что Украина нуждается в новом лидере.