Москва11 октВести.Заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском – это последний сигнал тревоги для руководства Евросоюза. Об этом заявили в итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию страны.
Там также призвали Брюссель отказаться от идеологических решений.
Слова Трампа звучат как последний сигнал тревоги для брюссельских бюрократов... Пришло время предпринять конкретные усилия для прекращения войны и достижения справедливого и прочного мира в интересах украинского народа и всех европейских граждан, прежде всего итальянцевследует из заявления партии
В "Лиге" отметили, что ряд европейских стран и сами США продолжают закупать российские энергоресурсы.
Ранее Трамп уличил Владимира Зеленского в желании создавать проблемы всему миру. Он раскритиковал главу киевского режима за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и подчеркнул, что Украина нуждается в новом лидере.