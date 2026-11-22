Москва22 нояВести.В Ивановской области полиция задержала местного жителя, который выстрелил в обидчика его сына-подростка, проводится проверка. Об этом сообщили в УМВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в селе Новые Горки.
Молодой человек 2006 года рождения нанес побои шестнадцатилетнему мальчику и пострадавший был госпитализирован. Отец избитого парня разобрался с обидчиком сына при помощи принадлежащего ему травматического пистолета и произвел в него три выстреласказано в сообщении
Отмечается, что полученные ранения не представляют опасности для жизни.
Стрелявшего мужчину задержали, проводится доследственная проверка.