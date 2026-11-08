Полиция задержала стрелявшего в Нижнем Новгороде мужчину В Нижнем Новгороде установлен и задержан устроивший стрельбу мужчина

Москва8 ноя Вести.В Нижнем Новгороде правоохранительные органы установили и задержали мужчину, который устроил стрельбу в Канавинском районе. Об этом региональная полиция сообщает в MAX.

Сегодня утром в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет, на Московском шоссе областного центра говорится в сообщении

В настоящее время оперативники работают с 39-летним местным жителем. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. После этого будет дана юридическая оценка действиям задержанного.