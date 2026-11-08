Москва8 нояВести.В Нижнем Новгороде правоохранительные органы установили и задержали мужчину, который устроил стрельбу в Канавинском районе. Об этом региональная полиция сообщает в MAX.
Сегодня утром в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет, на Московском шоссе областного центраговорится в сообщении
В настоящее время оперативники работают с 39-летним местным жителем. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. После этого будет дана юридическая оценка действиям задержанного.