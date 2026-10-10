В Израиле прокомментировали победу Гитлера Муссолини на выборах в Перу Антифашисты Израиля назвали победу Гитлера Муссолини в Перу невежеством

Москва10 окт Вести.Победа Гитлера Муссолини Симеона Флореса на выборах мэра перуанского города Керопалька показывает историческое невежество и проблемы с образованием в современном обществе. Об этом ТАСС заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

В то же время он подчеркнул, что само по себе имя человека не говорит о его приверженности нацизму или фашизму.

Примером вызывающего беспокойство исторического невежества являются выборы в Перу, где победу одержал кандидат по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес… Подобные случаи заставляют задуматься о состоянии исторического образования и о том, насколько глубоко современные общества осознают трагические последствия нацистской и фашистской идеологий сказал Трапиров

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление политиков, названных в честь Адольфа Гитлера, показывает провал образования и недостаток общественного осуждения.