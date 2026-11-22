Западные неонацисты начали делить спортсменов по региональному признаку Захарова указала на сегрегацию спортсменов по национальному признаку на Западе

Москва22 ноя Вести.Сегрегация спортсменов по национальному признаку, которую сейчас проводит Запад, – это проявление возрождающегося неонацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Дипломат отметила, что многие люди на Западе начали забывать о событиях Второй мировой войны, из-за чего имена Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и других фашистских деятелей получают реинкарнацию, так как в их честь вновь называют детей.

Вы посмотрите, что творится дальше – сегрегация спортсменов по национальному признаку… Потому, что на свет явилось это страшное неонацистское нутро сказала Захарова

Эти неонацисты, подчеркнула она, не похожи на нацистов прошлого, и не все из тех, кто поддерживает подобные идеи сегодня, являются прямыми потомками нацистов.

Мы не должны думать, что они будут ходить и зиговать на улицах. Мы должны понять, что неонацизм – это когда людей в разных социальных группах, которые имеют полные права по закону, по международному праву на определенные действия, сегрегируют, не пускают или запрещают по национальному признаку резюмировала Захарова

Ранее дипломат назвала решение Финляндии не пустить российских фигуристов на соревнования примером неонацизма. До этого она отметила, что лидерами "националистического зомби-угара" в Европе становятся Украина, Польша и страны Прибалтики.