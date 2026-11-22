Москва22 ноя Вести.Многие ошибочно полагают, что неонацизмом увлечены абсолютно маргинальные элементы, тогда как он "засел" в "самых рафинированных кабинетах" и среди элитарных сообществ, которые пронизывают так называемую верхушку западных сообществ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Захарова отметила, что об этом необходимо говорить каждый день во всех программах и передачах.

У нас у многих есть ощущение, что неонацизм — это где-то там далеко. Да, абсолютно маргинальные элементы, например, в Западной Европе, в Канаде или в США, в каких-то подвалах встречаются на фоне каких-то там листовок или азовцы (террористическая организация, запрещена в России), запрещенные нацбаты, которые ходят с нашивками и с этими песьими волчьими головами. Где-то там. Нет! Неонацизм - он в самых рафинированных кабинетах. Он в тех элитарных сообществах, которые пронизали всю так называемую верхушку западных сообществ заявила Мария Захарова

Она добавила, что неонацизм проник не только в западные сообщества.

В основном это Латинская Америка, или Азия, или Африка. Появляются люди, молодые люди, им там 30 лет, 35, 40, которые баллотируются на каких-то местных очень локальных, где-то в деревушках, населенных пунктах, выборах. И вдруг мы начали видеть, как опять же то тут, то там, у этих людей какие-то чудовищные имена, которые включают в состав длинного имени, например, Гитлер, например, Муссолини и так далее, и так далее, и так далее добавила официальный представитель МИД

По ее словам, в этих странах нет запрета на такие имена и понимания, почему он должен быть.

А потому что прошло время после Второй Мировой, в их учебниках этих глав уже нету, они, эти страны не принимали прямого участия в той войне, а через них начинают реинкарнировать эти имена. Вы посмотрите, что творится дальше добавила Захарова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приблизить победу над неонацизмом может только продолжение специальной военной операции.