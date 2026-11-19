Песков: к победе над неонацизмом приблизит только продолжение СВО Песков: к победе над неонацизмом приблизит только продолжение спецоперации

Москва19 ноя Вести.Приблизить к победе над неонацизмом может только продолжение специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Так Песков ответил на вопрос, стала ли Россия ближе к тому, чтобы зафиксировать победу над неонацизмом после трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Нет, эта встреча не могла приблизить нас к победе над неонацизмом, таких возможностей на этой встрече не было. Эти возможности может дать только сейчас продолжение специальной военной операции заявил Песков

Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что в Ялте зафиксировали победу над нацизмом, и надо будет зафиксировать и над неонацизмом.