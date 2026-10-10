Захарова: появление политиков с именами в честь Гитлера – недостаток образования

Захарова связала имена политиков с фамилией Гитлера с провалом образования Захарова: появление политиков с именами в честь Гитлера – недостаток образования

Москва10 окт Вести.Появление политиков с именами в честь нацистского диктатора Адольфа Гитлера связано с недостатками системы образования и отсутствием общественного осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что перуанский политик Гитлер Муссолини Симеон Флорес обошел соперников на выборах мэра города Керопалька. При этом ранее в Намибии Адольф Гитлер Уунона стал членом совета избирательного округа Омпунджа в регионе Ошана.

Такие "громкие" имена – следствие недостатков системы образования, отсутствия общественного порицания и осуждения. Но это только начало написала Захарова в своем Telegram-канале

По ее мнению, подобные случаи могут быть частью более масштабного процесса, направленного на возрождение человеконенавистнической идеологии.

Ранее перуанский журналист подчеркнул, что в стране "очень много невежества". Именно поэтому Гитлер Муссолини получил свое имя, считает он.