Москва26 нояВести.Страны Запада рассматривают Украину как полигон для испытания вооружения, их логике позавидовал бы даже глава нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Запад сам говорит об этом, открыто гордится и признается в деталях.
Страны Запада давно рассматривают Украину как полигон для испытаний современных вооружений. … Мне кажется, такой логике даже Гитлер бы позавидовалсказала Захарова в ходе брифинга
Ранее посол по особым поручениям МИД России режима Родион Мирошник сравнил слова президента Финляндии Александра Стубба, оправдавшего удары киевского режима по логистическим центрам в России, с попытками оправдать Гитлера и "несомый им новый порядок".