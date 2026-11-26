Захарова: Гитлер позавидовал бы логике Запада по испытаниям оружия на Украине

Захарова заявила, что логике Запада по испытаниям оружия позавидовал бы Гитлер Захарова: Гитлер позавидовал бы логике Запада по испытаниям оружия на Украине

Москва26 ноя Вести.Страны Запада рассматривают Украину как полигон для испытания вооружения, их логике позавидовал бы даже глава нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад сам говорит об этом, открыто гордится и признается в деталях.

Страны Запада давно рассматривают Украину как полигон для испытаний современных вооружений. … Мне кажется, такой логике даже Гитлер бы позавидовал сказала Захарова в ходе брифинга

Ранее посол по особым поручениям МИД России режима Родион Мирошник сравнил слова президента Финляндии Александра Стубба, оправдавшего удары киевского режима по логистическим центрам в России, с попытками оправдать Гитлера и "несомый им новый порядок".