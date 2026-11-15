В Каховке ВСУ уничтожили здание общественной приемной Общественную приемную в Каховке разрушил удар ВСУ

Москва15 ноя Вести.Здание общественной приемной в Каховке было разрушено ударом украинских боевиков. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в MAX.

Украинские террористы оставили всех людей округа без обширного перечня услуг, которые оказывали наши сотрудники общественной приемной. Также в здании располагался отдел комиссии по делам несовершеннолетних и подразделение СМИ говорится в сообщении

Никто не пострадал, однако оргтехника и документация были уничтожены. Теперь ряд граждан не смогут получить необходимые услуги.