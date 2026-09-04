Удар ВСУ полностью уничтожил объект культурного наследия в Каменке-Днепровской ВСУ полностью уничтожили объект культурного наследия в Запорожской области

Москва4 сен Вести.Объект культурного наследия уничтожен в прифронтовой Каменке-Днепровской в Запорожской области в результате удара боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в местной администрации.

Отмечается, что возникший после атаки пожар полностью уничтожил строение.

Еще одна потеря, которую невозможно восполнить, - утрата части нашей истории. Полностью уничтожен фрагмент торговых рядов купца Суворова - жилой дом, который был объектом культурного наследия говорится в сообщении администрации в MAX

В июне ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя". Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что атака являлась прямым нарушением конвенции 1954 года о защите культурного наследия.