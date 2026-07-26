В Калужской области построят первый в России завод по производству агродронов Шапша анонсировал строительство первого российско-белорусского завода агродронов

Москва26 июл Вести.В Калужской области появится завод по производству агродронов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Первый в нашей стране российско-белорусский завод по производству агродронов будет построен в Калужской области написал он в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что современные технологии обработки полей значительно повышают эффективность работ и позволяют существенно снизить затраты. Он заметил, что данные технологии востребованы в стране – уже есть заказы из других регионов.

Кроме того, на заводе будет создан учебный центр, где можно будет научиться управлять агро-БПЛА.

Шапша сообщил, что площадка для нового завода уже подобрана. В настоящее время идет работа над проектом, который будет реализован совместно с калужским филиалом Российского государственного аграрного университета МСХА имени Тимирязева.