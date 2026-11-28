Москва28 ноя Вести.Сотрудники Следкома проводят проверку обстоятельств фатального ЧП в Малоярославецком районе Калужской области, сообщили в региональном СУ СК России.

Инцидент случился накануне, 27 ноября, в деревне Торбеево.

45-летний бригадир производил очистку территории от деревьев. Во время выполнения работ одно из них упало на мужчину