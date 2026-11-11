В Казани два района остались без электричества В двух районах Казани отключили электричество

Москва11 ноя Вести.Два района Казани остались без электричества – оно пропало как в домах, так и на дорогах, где отключились светофоры. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан".

По данным издания, речь идет о Советском и Приволжском районах. Электроснабжение прекратилось на улицах Лужко, Фучика, Чишмэле, Минская, Ломжинская и другие, а также в поселках Большие Куюки и Вознесенское.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Отмечается, что они должны занять около двух часов. На данный момент уже возобновили работу светофоры – об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.