В Керчи организовали подвоз воды населению Подвоз воды населению организован в Керчи

Москва4 ноя Вести.В Керчи организовали подвоз воды населению, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Крутьков.

Водовозы будут курсировать 4 ноября, в среду, до 20.00 по нескольким адресам.

Водовозка 1: р-н Старый стеклотарный, улица Островского, Большевицкая, Горького, Пошивальникова. Водовозка 2: р-н Аршинцево, Водовозка выехала в Аршинцево, ул. Орджоникидзе 117, Льва Толстого 130. 136. Водовозка 3: шоссе Героев Сталинграда в районе домов 60, 62. Водовозка 4: р-н Войково, ул. 1 Пятилетки, Г. Петрова, 2, Сморжевского, Кирова, ост. "Луч". Водовозка 5: р-н Ворошилова, ул. Ворошилова, 1-3, ул. Марата. Водовозка 6: Вокзальное шоссе в районе таксопарка. Водовозка 7: Индустриальное шоссе 27 и вниз по дворам перечислил Крутьков в мессенджере МАХ

Он добавил, что 5 ноября водовозки начнут ездить по улицам с 11 часов. Их точный график будет обнародован позже.