Москва29 сен Вести.Подача воды в Новороссийске (Краснодарский край) снижена из-за плановых работ по устранению утечки на водоводе по улице Магистральной, сообщается на странице городского Водоканала в соцсети "ВКонтакте"

В компании принесли извинения за временные неудобства и пообещали, что подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей.

В связи с плановыми работами по устранению утечки на водоводе … по адресу: ул. Магистральная корт 29.09.2026 г. с 5.00 будет снижена подача воды г. Новороссийску до 1500 м3/час говорится в публикации

По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется, заверили в Водоканале Новороссийска.