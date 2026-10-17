В Керчи обновлен рекорд 1950 года, выпало 27 мм осадков

В Керчи обновлен суточный рекорд осадков 1950 года В Керчи обновлен рекорд 1950 года, выпало 27 мм осадков

Москва17 окт Вести.В Керчи в пятницу, 16 октября, обновился суточный рекорд осадков. За сутки выпало 27 мм осадков, сообщила в Telegram-канале главный специалист "ИА метеоновости" Татьяна Позднякова.

До этого рекорд был зафиксирован в 1950 году (21 мм).

16 октября Крым и черноморское побережье Кавказа оказались во власти южного циклона. В Керчи за сутки выпало 27 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. Из них 22 мм пришлось на ночное время отметила специалист

По ее словам, в понедельник южный циклон принесет дождь на крайний юг России.