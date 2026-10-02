Из-за аварии в приморском Артеме частично прекращено водоснабжение в домах

В приморском Артеме частично прекращена подача воды в домах Из-за аварии в приморском Артеме частично прекращено водоснабжение в домах

Москва2 окт Вести.В связи с аварией на подстанции в городе Артем частично ограничена подача воды, ведутся восстановительные работы, сообщается в MAX-канале КГУП "Приморский водоканал".

В связи с аварией на подстанции ДРСК в Артеме частично прекращена подача воды. Остановлены насосные станции "Новая" и "Заречная", "Центральная" работает с пониженным давлением говорится в сообщении

По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании, работы на подстанции завершатся ориентировочно в 14.00 по местному времени. Вода в домах появится примерно в 16.00–17.00.