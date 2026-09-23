Автобус без водителя врезался в три припаркованных автомобиля в Хабаровске

В Хабаровске автобус без водителя протаранил три автомобиля Автобус без водителя врезался в три припаркованных автомобиля в Хабаровске

Москва23 сен Вести.Автобус маршрута №21, оставленный без водителя на конечной остановке на улице Пушкина Хабаровска, покатился и протаранил три припаркованных автомобиля, сообщила пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции УМВД России в мессенджере МАХ.

По предварительной информации, водитель покинул салон, не поставив транспортное средство на стояночный тормоз написали в пресс-службе

В результате происшествия никто не пострадал: пассажиров в салоне автобуса не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.