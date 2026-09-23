Москва23 сенВести.Автобус маршрута №21, оставленный без водителя на конечной остановке на улице Пушкина Хабаровска, покатился и протаранил три припаркованных автомобиля, сообщила пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции УМВД России в мессенджере МАХ.
По предварительной информации, водитель покинул салон, не поставив транспортное средство на стояночный тормознаписали в пресс-службе
В результате происшествия никто не пострадал: пассажиров в салоне автобуса не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.