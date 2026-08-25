Москва25 авгВести.Мост через реку Гнилая Падь в Хабаровске был частично разрушен в связи с дождевым паводком. Об этом сообщает мэрия города.
Нарушение целостности конструкции привело к временному перекрытию участка в районе Восточного шоссе.
В результате дождевого паводка произошло разрушение несущих элементов мостового сооружения через реку Гнилая Падь по Восточному шоссенаписано в канале властей в национальном мессенджере
Проведен осмотр моста. После него было рекомендовано незамедлительно перекрыть движение по данному участку и начать восстановительные работы.
Уточняется, что переезд по мосту будет закрыт до 29 августа.