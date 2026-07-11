Дорогу в Хабаровском крае размыло из-за ливней и подъема уровня реки Правая

Река в Хабаровском крае переполнилась после ливней, вода разрушила дорогу Дорогу в Хабаровском крае размыло из-за ливней и подъема уровня реки Правая

Москва11 июл Вести.В Хабаровском крае вода разрушила часть дороги на 12-м км трассы Красная Речка – село Казакевичево. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале.

По его словам, уровень воды в реке поднялся из-за мощных и долгих ливней.

Из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, резко поднялся уровень воды в реке Правая. Размыло объездную дорогу на 12-м км трассы Красная Речка — село Казакевичево написал Демешин

Губернатор заверил, что дорогу восстановят уже к вечеру субботы, 11 июля. Еще с утра на пострадавшем участке работают специалисты, они укладывают водопропускные трубы, после чего начнут засыпку скальником.

Отмечается, что вода постепенно спадает, это ускоряет работу.