Москва28 нояВести.В Хабаровском крае поставлена на учет первая ледовая переправа в Аяно-Майском округе. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Это первая зимняя "дорога", оборудованная через водоемы в регионе. Переправа организована через реку Мая и соединяет между собой населенные пункты Нелькан и Джигдауточняется в канале ведомства в MAX
В МЧС отметили, что на переправе оборудованы проезды, установлены дорожные и информационные знаки, организован постоянный контроль над состоянием льда.