В Хабаровском крае открылась первая ледовая переправа Первая ледовая переправа открылась в Хабаровском крае

Москва28 ноя Вести.В Хабаровском крае поставлена на учет первая ледовая переправа в Аяно-Майском округе. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Это первая зимняя "дорога", оборудованная через водоемы в регионе. Переправа организована через реку Мая и соединяет между собой населенные пункты Нелькан и Джигда уточняется в канале ведомства в MAX

В МЧС отметили, что на переправе оборудованы проезды, установлены дорожные и информационные знаки, организован постоянный контроль над состоянием льда.