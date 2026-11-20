На трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре сняты ограничения для большегрузов

Проезд для большегрузов на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре открыт На трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре сняты ограничения для большегрузов

Москва20 ноя Вести.Ограничения, введенные для большегрузов на федеральной дороге Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре частично сняты. Об этом в MAX сообщает Минтранс Хабаровского края.

Сняты ограничения для большегрузов на федеральной дороге "Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре" на участке от Хабаровска до города юности проинформировала пресс-служба

Ранее сообщалось о введении ограничений для движения транспорта из-за непогоды. Затем ограничения начали снимать.

Дорожники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в крае. Основные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать дополнительных заторов на улицах.