Москва20 нояВести.Ограничения, введенные для большегрузов на федеральной дороге Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре частично сняты. Об этом в MAX сообщает Минтранс Хабаровского края.
Сняты ограничения для большегрузов на федеральной дороге "Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре" на участке от Хабаровска до города юностипроинформировала пресс-служба
Ранее сообщалось о введении ограничений для движения транспорта из-за непогоды. Затем ограничения начали снимать.
Дорожники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в крае. Основные работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать дополнительных заторов на улицах.