Москва27 сен Вести.Круглогодичная тропа "Легенды Хехцира" длиной почти 4 км открыта на территории горнолыжного комплекса "Хехцир" под Хабаровском, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в мессенджере МАХ.

Мы постарались сделать маршрут интересным для всех: тут можно услышать "музыку тайги" через огромный рупор, увидеть, как жили охотники, узнать, кто такой Дерсу Узала, откуда взялось слово Хехцир и почему горнолыжная трасса называется "Самолетка" рассказал Демешин

Тропа ведет на вершину хребта, где расположена смотровая площадка. С нее открывается панорамный вид на Хабаровск, а в ясную погоду – на территорию КНР. Посещение маршрута бесплатное.