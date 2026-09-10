Мэр Кравчук: Хабаровск рассчитывает привлечь до 100 тыс. туристов из Китая в год

Хабаровск рассчитывает увеличить турпоток из Китая до 100 тыс. человек в год Мэр Кравчук: Хабаровск рассчитывает привлечь до 100 тыс. туристов из Китая в год

Москва10 сен Вести.Власти Хабаровска планируют увеличить туристический поток из Китая до 100 тыс. человек в год. Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в интервью ТАСС.

В перспективе до 2030 года мы планируем выйти на устойчивый показатель в 100 тыс. туристов из Китая. Нам важно, чтобы турист приезжал не на один день, а оставался в городе на 3-5 дней уточнил глава города

По его словам, уже сейчас в Хабаровске создаются условия для иностранных гостей. В частности, у основных достопримечательностей уже установлены 12 навигационных стел на русском, китайском и английском языках. Кроме того, ведется реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров.

Как считает мэр Хабаровска, привлечению туристов должны способствовать крупные городские фестивали и развитие гастрономического туризма.