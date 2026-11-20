Москва20 нояВести.Крупный пожар произошел на территории частной котельной в Хакасии, огонь распространился на одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Возгорание началось в промзоне поселка Усть-Абакан днем 20 ноября, в пятницу.
Через семь минут первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, крыша котельной горела на площади 1000 квадратных метров. Ранг пожара повысили, чтобы привлечь больше сил и средств на его ликвидациюговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
К тушению привлечены более 30 специалистов с применением 8 единиц техники.
Информации о пострадавших нет. Причины будут выясняться после ликвидации огня.