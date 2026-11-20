В Хакасии тушат возгорание частной котельной на площади в тысячу "квадратов"

В Хакасии на площади в тысячу "квадратов" горит частная котельная В Хакасии тушат возгорание частной котельной на площади в тысячу "квадратов"

Москва20 ноя Вести.Крупный пожар произошел на территории частной котельной в Хакасии, огонь распространился на одну тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Возгорание началось в промзоне поселка Усть-Абакан днем 20 ноября, в пятницу.

Через семь минут первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, крыша котельной горела на площади 1000 квадратных метров. Ранг пожара повысили, чтобы привлечь больше сил и средств на его ликвидацию говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К тушению привлечены более 30 специалистов с применением 8 единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Причины будут выясняться после ликвидации огня.