Крестьянское хозяйство горит в Приморье на площади 1 тыс. кв. м

В Приморье тушат крупный пожар на территории крестьянского хозяйства Крестьянское хозяйство горит в Приморье на площади 1 тыс. кв. м

Москва20 ноя Вести.Пожарные ликвидируют крупное возгорание на территории крестьянского хозяйства в селе Степное под Уссурийском – огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в цехе по переработке сои, частично сгорела кровля.

В настоящее время пожар локализован на площади около 1000 квадратных метров, тушение продолжается сказано в сообщении

В ликвидации пожара задействованы 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники.