Москва20 нояВести.Пожарные ликвидируют крупное возгорание на территории крестьянского хозяйства в селе Степное под Уссурийском – огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в цехе по переработке сои, частично сгорела кровля.
В настоящее время пожар локализован на площади около 1000 квадратных метров, тушение продолжаетсясказано в сообщении
В ликвидации пожара задействованы 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники.