Сальдо: сорвали ночную атаку ВСУ до удара по Херсонской области

В Херсонской области была сорвана атака ВСУ тяжелыми гексакоптерами Сальдо: сорвали ночную атаку ВСУ до удара по Херсонской области

Москва28 авг Вести.В Херсонской области была предотвращена ночная атака ВСУ. Украина планировала атаковать левобережье региона тяжелыми гексакоптерами, но их уничтожили ВС РФ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Ночную атаку ВСУ сорвали до удара. На Херсонском направлении наши бойцы не дали противнику ночью совершить налет на левобережье написано в канале главы области

Сальдо отметил, что Украина планировала атаковать с применением тяжелых гексакоптеров, предназначенных для минирования дорог и сброса крупнокалиберных боеприпасов.

Атака была предотвращена ответными ударами FPV-дронов ВС РФ. Также был уничтожен украинский пункт управления беспилотниками.