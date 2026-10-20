Москва20 октВести.Пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа в Тамбовской области возник в результате атаки БПЛА ВСУ. Об этом в MAX сообщил глава региона Евгений Первышов.
Пострадавших нет. Для ликвидации огня привлечены все необходимые силы и средстваговорится в мессенджере
За ночь и в утренние часы 20 октября над территорией области были сбиты 4 украинских беспилотника. Три из них уничтожены мобильными огневыми группами БАРС "Тамбов".
Вступить в БАРС "Тамбов" может каждый мужчина от 18 лет, напомнил губернатор.