Москва2 октВести.Сотрудники правоохранительных органов задержали по делу о коррупции действующего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС №8 по Краснодарскому краю, а также бывшего заместителя начальника ведомства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
По версии следствия, в компаниях проводились выездные проверки, выявлялись недоимки, за сокрытие выявленных нарушений предлагалась передача взяткисказал собеседник агентства
Действующего сотрудника ФНС зовут Арут Келледжян, бывшего – Игорь Волин.
Другие подробности не приводятся.