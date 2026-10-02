Сотрудники ФНС задержаны на Кубани по делу о коррупции

В Краснодаре задержаны действующий и бывший сотрудники ФНС Сотрудники ФНС задержаны на Кубани по делу о коррупции

Москва2 окт Вести.Сотрудники правоохранительных органов задержали по делу о коррупции действующего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС №8 по Краснодарскому краю, а также бывшего заместителя начальника ведомства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, в компаниях проводились выездные проверки, выявлялись недоимки, за сокрытие выявленных нарушений предлагалась передача взятки сказал собеседник агентства

Действующего сотрудника ФНС зовут Арут Келледжян, бывшего – Игорь Волин.

Другие подробности не приводятся.