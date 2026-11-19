В жилом доме в Краснодаре тушат пожар на площади 300 кв. метров

В Краснодаре загорелась мансарда в многоквартирном доме В жилом доме в Краснодаре тушат пожар на площади 300 кв. метров

Москва19 ноя Вести.В Краснодаре на улице 1 мая загорелась мансарда в многоквартирном жилом доме. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Увеличено количество пожарных, привлеченных к ликвидации возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания мансарды многоквартирного трехэтажного жилого дома на площади 300 кв. метров в Краснодаре, увеличив группировку с 27 до 48 человек говорится в сообщении

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 19:02 (мск).