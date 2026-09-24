Потушен крупный пожар, вспыхнувший на складе стройматериалов в Краснодаре

Пожар на складе стройматериалов в Краснодаре потушен Потушен крупный пожар, вспыхнувший на складе стройматериалов в Краснодаре

Москва24 сен Вести.Спасатели потушили пожар, вспыхнувший на складе стройматериалов в Краснодаре. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России в своем канале в мессенджере МАХ.

Пожар [ликвидировали] … На месте работают дознаватели МЧС России совместно с экспертами пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания говорится в публикации

Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на ул. Дежнева. Горение происходило на 700 кв. м. — на этой же площади пожар удалось локализовать. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.