В Краснодарском крае суд приговорил 6 участников смертельной драки в Туапсе Суд вынес приговор 6 участникам смертельной драки в Туапсе

Москва26 окт Вести.В Краснодарском крае суд вынес приговор участникам драки со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю в MAX.

Шесть жителей Туапсинского района в возрасте от 22 до 49 лет признаны виновными в убийстве двух мужчин и совершении других преступлений.

Трагический инцидент произошел 5 августа 2023 года. Накануне между погибшими и ранее незнакомым им фигурантом произошел конфликт, после которого один из злоумышленников со своими знакомыми встретил данных мужчин в поселке Дедеркой.

Далее между потерпевшими и фигурантами завязалась драка на берегу реки, во время которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары, в результате которых мужчины скончались на месте происшествия.

Кроме того, телесные повреждения были причинены еще одному молодому человеку, который был госпитализирован.

После совершения преступления фигуранты с места происшествия скрылись, но были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора шестерым мужчинам ... Осужденным назначено наказание на срок от 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении до 16 лет лишения свободы сказано в сообщении

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть и самоуправстве.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима с ограничением свободы от 1 года до 2 лет.

Уточняется, что приговор суда в законную силу не вступил.