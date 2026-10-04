Москва4 октВести.Вражеские дроны атаковали приграничье Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате пострадали два человека.

В деревне Викторовка Рыльского района беспилотник атаковал дом. Слепое осколочное непроникающее ранение живота получила женщина 1958 года рождения.

От вражеского дрона в селе Малое Солдатское Беловского района пострадал 71-летний мужчина. Он получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга

отмечается в сообщении в MAX

Пострадавших доставляют в областную больницу.