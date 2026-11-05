Два жителя Курской области пострадали в результате атак украинских FPV-дронов

Два жителя Курской области пострадали в результате атак ВСУ Два жителя Курской области пострадали в результате атак украинских FPV-дронов

Москва5 ноя Вести.Двое мужчин из Курской области получили ранения в результате атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в урочище Моховое … , ранен мужчина 1987 г.р. У него сочетанное осколочное ранение груди, живота, руки и ног. Он в тяжелом состоянии. На автомобиле скорой помощи доставляем в Курск написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

4 ноября вражеский дрон также атаковал автомобиль в деревне Кулига Рыльского района — пострадал 57-летний мужчина. 5 ноября он обратился в медучреждение, где ему диагностировали акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.