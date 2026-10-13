Хинштейн: при ударах по Курской области ранены 5 человек, в том числе - медики

В Курской области сбили 218 БПЛА, ранения получили пять человек Хинштейн: при ударах по Курской области ранены 5 человек, в том числе - медики

Москва13 окт Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об ударах ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По уточненным сведениям, опубликованным руководителем субъекта в MAX, ранения получили пять человек.

Пострадали пять человек: по уточненной информации, на автодороге между поселком Коммунар и селом Белица Беловского района ранены фельдшер, врач и водитель скорой помощи. Все доставлены в Курскую областную больницу говорится в заявлении

Кроме того, на трассе между населенными пунктами Долгие Буды и Чернецкий были ранены 37-летняя женщина и ее дочь десяти лет. Женщина получила осколочное ранение правого предплечья и ног, а ребенок – осколочное ранение ног.

Всего за сутки в Курской области сбили 218 беспилотных летательных аппаратов различного типа, зафиксировано 44 артиллерийских удара по отселенным районам и десять сбросов боеприпасов с дронов.

Есть повреждения в поселке Хомутовка, деревне Ярославка, селах Лошаковка, Никипеловка и Верхняя Ольшанка. Повреждены дом и кровля здания Фатежского ДРСУ, четыре автомобиля, в том числе – на территории ОП "Пристень" АПХ "Мираторг", сгорело 130 га пшеницы.